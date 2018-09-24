СК просит продлить арест обвиняемым в хищении экс-чиновникам Дагестана

"Срок следствия по делу экс-чиновников Дагестана продлен до 31 декабря. Следствие также просит Басманный суд Москвы продлить меру пресечения всем фигурантам на три месяца", - сказал он. По словам адвоката, судебное заседание назначено на 12:00 мск 28 сентября.

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы продлить еще на три месяца арест бывшим членам правительства Дагестана: врио премьера Абдусамаду Гамидову, врио вице-премьера Шамилю Исаеву, министру образования Шахабасу Шахову и врио вице-премьера - врио министра экономики Раюдину Юсуфову, обвиняемым по уголовному делу о хищении средств из бюджета республики при реализации соцпрограмм. Об этом сообщил в понедельник ТАСС адвокат одного из фигурантов Дагир Хасавов.

Хасавов при этом отметил, что подал в Следственный комитет РФ ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Юсуфова. "В отношении него дело должно быть прекращено в виду его непричастности к инкриминируемому преступлению", - подчеркнул адвокат.

Уголовное дело по поводу хищения денег, выделенных из бюджета Дагестана для реализации соцпрограмм, ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. В хищениях обвиняются Абдусамад Гамидов, Шамиль Исаев, Шахабас Шахов и Раюдин Юсуфов и заместитель мэра Каспийска Вадим Ханвердиев. Все они находятся под стражей, кроме Ханвердиева, который заключен под домашний арест (срок которого СК также просит продлить до 31 декабря).

Суд также арестовал их имущество и денежные средства на сотни миллионов рублей. По данным СК, общая сумма ущерба от действий фигурантов дела превышает 100 млн рублей. Никто из них вину не признает.