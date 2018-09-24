Полицейские на Ставрополье обнаружили три тонны поддельного табака на 50 млн рублей

ТАСС, 24 сентября. Полицейские обнаружили в Ставропольском крае подпольный цех по производству сигарет. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, изъято 3 т поддельной продукции на 50 млн рублей.

"На территории бывшего асфальтобетонного завода полицейские обнаружили подпольный цех, в котором находилось оборудование и сырье для производства сигарет. Изъято 3 т табака, около 250 тыс. пачек сигарет различных марок, 5 специальных станков ориентировочной стоимостью около 50 млн рублей, оборудование для производства и упаковки табачной продукции. Кроме того, обнаружено 450 рулонов сигаретной бумаги и упаковочные коробки. Как показало исследование, специальные акцизные марки выполнены кустарным способом", - сказала представитель МВД.

По ее словам, в настоящее время задержан подозреваемый в организации подпольного производства, им оказался житель Ставрополя. Возбуждено уголовное дело по статье 327.1 УК РФ ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование").