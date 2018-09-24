ГП РФ выявила нарушения законодательства в деятельности Минкультуры и Института археологии

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура выявила многочисленные нарушения законодательства в области охраны памятников археологии в деятельности Минкультуры России и Института археологии РАН. Как сообщил ТАСС официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, в связи с допущенными нарушениями шесть должностных лиц Минкультуры и Института археологии привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Минкультуры России не на должном уровне осуществлялись функции по нормативно-правовому регулированию, в том числе по изданию актов, определяющих порядок передачи обнаруженных археологических предметов в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации. Министерством не соблюдались требования законодательства к порядку аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, по выдаче разрешений на проведение археологических работ. Институт археологии РАН, ведущая научная организация в сфере археологии, уполномоченная на участие в реализации Минкультуры России отдельных функций по охране объектов культурного наследия, ненадлежащим образом осуществлял подготовку разрешительной документации на проведение археологических исследований, государственной историко-культурной экспертизы, а также на популяризацию результатов археологических исследований, архивное хранение научных материалов и управление федеральным имуществом", - сказал он.

По словам Куренного, в связи с выявленными нарушениями министру культуры РФ и директору Института археологии РАИ внесены представления, по результатам рассмотрения которых приняты меры по их устранению.

"Организована разработка отсутствующих нормативно-правовых актов в сфере археологии, в том числе по контролю за составлением и сдачей на архивное хранение научных отчетов об археологических работах, передаче обнаруженных в ходе раскопок предметов в Музейный фонд Российской Федерации, проведению экспертизы научных отчетов о результатах полевых исследований. Усилен контроль за сроками и порядком рассмотрения заявлений на выдачу разрешений на проведение археологических работ. Министерством проведена откладывавшаяся длительное время аттестация лиц для присвоения статуса экспертов на осуществление государственной историко-культурной экспертизы в отношении объектов археологии", - сказал Куренной.