Полиция Москвы подтвердила задержание Алексея Навального

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Полиция Москвы подтвердила задержание блогера Алексея Навального и составление на него административного протокола. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, материалы дела для будут переданы в суд.

"Сегодня полицейскими был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции А. Навальный. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения и принятия решения", - сказал собеседник агентства.

Ранее о задержании блогера на выходе из спецприемника, где он отбыл 30 суток административного ареста за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе этого года, сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.