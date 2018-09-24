Мосгорсуд оставил под стражей до 13 ноября экс-главу Серпуховского района Подмосковья

"В настоящее время Шестун обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса - это мошенничество (ст. 159 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ) и легализация (денег или имущества, приобретенных в результате преступления, ст. 174.1 УК РФ)", - сказал следователь.

Кроме того, следствие добавило Александру Шестуну обвинения по двум новым статьям - о легализации денег и незаконном предпринимательстве.

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление до 13 ноября ареста бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Шестун был задержан в июне по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). После перепредъявления обвинений статья о превышении полномочий была исключена. По мнению защиты, это является основанием для освобождения Шестуна в связи с изменением обстоятельств, ставших основанием для его ареста.

Адвокат Андрей Гривцов сообщил ТАСС, что изменение статей обвинения "может быть незначительным смягчением с точки зрения возможного наказания в случае вынесения обвинительного приговора".

Шестун обвиняется в нарушении закона при предоставлении четырех земельных участков стоимостью около 62 млн рублей под строительство торговых центров. Вину Шестун не признает. Потерпевшей в рамках уголовного дела Шестуна признана администрация Серпуховского района Московской области. Кроме того, суд арестовал половину дома, половину участка и автомобиль Mercedes, а также зарплатную карту чиновника и его банковский счет.