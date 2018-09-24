Дом Николаевых в Петербурге лишился одного из горельефов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Один из горельефов, украшающих здание XVIII века в центре Петербурга, известное как Дом Николаевых и признанное объектом культурного наследия, сколот неизвестными или обрушился, сообщает корреспондент ТАСС.

Здание было построено на Садовой улице в конце XVIII века. В XIX - начале XX века постройка не раз реконструировалась, за счет чего любители архитектуры иногда называют его памятником сразу нескольких стилей. Так, в эпоху господства архитектурного стиля модерн дом был украшен скульптурными изображениями юных девушек, одно из которых и исчезло. Обстоятельства, при которых был утрачено скульптурное изображение, пока неизвестны.

Это уже не первый случай повреждения горельефов Дома Николевых. В 2017 году на скульптурном изображении обнаружили трещины, в конце года они были заделаны неизвестными, но качество работ вызвало критику со стороны градозащитников и общественных деятелей.