В Краснодаре завели дело на адвоката, покусавшего полицейского

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Краснодарский адвокат стал фигурантом двух уголовных дел. Он подозревается в применении насилия в отношении к сотрудникам полиции и препятствованию работы судьи, говорится в распространенном в понедельник сообщении Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 6 сентября 2018 года "сотрудниками полиции был выявлен факт призыва адвоката к участию в несогласованном в установленном законом порядке митинге", в связи с чем было возбуждено дело об административном правонарушении. 9 сентября "сотрудники МВД заметили его на улице" и, предъявив удостоверения, попросили проследовать с ними в отдел полиции.

"Мужчина разместился в их автомобиле, где по пути следования применил к сотрудникам полиции насилие, схватив и укусив одного за руку и нанеся не менее трех ударов локтем в область лица другому", - говорится в сообщении СК. Имя подозреваемого не называется.

Отмечается, что в отношении адвоката возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время он задержан, рассматривается вопрос о мере пресечения.

По данным СК, 6 мая 2018 года Первомайский районный суд Краснодара рассматривал материал об административном правонарушении в отношении женщины, в качестве защитника которой выступал этот юрист. По данным следствия, он "неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи, о чем ему делались замечания, на которые адвокат не реагировал".

В результате было принято решение удалить защитника из зала, а поскольку он нарушал порядок и в холле суда, его отстранили от дальнейшего участия при рассмотрении подобных дел. Мужчина отказался покидать зал и был удален принудительно. В этот же день, будучи предупрежден о запрете, он пытался проникнуть в зал суда и вновь вмешаться в работу судьи. В отношении адвоката возбуждено дело по части 1 статьи 294 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению правосудия", санкция этой статьи предполагает до двух лет лишения свободы.