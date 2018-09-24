Адвокат: задержанный в Норвегии россиянин обжалует свое задержание

ТАСС, 24 сентября. Задержанный в Норвегии гражданин РФ будет подавать апелляцию на эту меру пресечения. Об этом сообщила в понедельник ТАСС его адвокат Хеге Аакре.

"Он будет подавать апелляцию, как только появится возможность", - сказала она. Мужчина был помещен под стражу на две недели.

Посольство РФ в Норвегии в воскресенье подтвердило факт задержания российского гражданина в аэропорту норвежской столицы Осло. Как отмечалось в публикации российской дипмиссии в Facebook, задержанному оказывается консульское содействие и защита его прав и интересов. При этом в посольстве считают, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом.

По сведениям газеты Verdens Gang, задержанному в Норвегии по подозрению в шпионаже гражданину РФ 51 год. Его адвокат сообщила изданию, что ее подзащитный не понимает, почему его задержали, считает, что произошло недоразумение. Адвокат сообщила также, что у мужчины было изъято электронное оборудование, но не стала уточнять, о чем именно идет речь. В свою очередь Норвежское телеграфное бюро сообщило, что задержанный сотрудничает с ведущей следствие полицией.

Как сообщила в понедельник газета Aftenposten, мужчина работает старшим советником в департаменте информационных технологий аппарата Совета Федерации РФ.