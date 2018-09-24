Собака загрызла ребенка в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Овчарка набросилась на девятилетнюю девочку в городе Приозерск Ленинградской области, от полученных травм ребенок скончался. Как сообщается в понедельник на сайте Главного следственного управления СК по Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в результате нападения собаки, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказано в сообщении управления.
По данным следователей, инцидент произошел в минувшие выходные на даче в Приозерске, где девятилетняя девочка была вместе с родными. Ребенок играл с бельгийской овчаркой, принадлежащей другу семьи. Собака напала на девочку, укусив ее в шею, ребенок скончался по дороге в больницу.
В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области уточнили, что уголовное дело возбуждено в отношении хозяина собаки.
За последнюю неделю в Ленинградской области это уже не первый случай нападения собак на детей. Так, в середине прошлой недели стая бездомных собак напала на восьмилетнюю девочку в деревне Вартемяги, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.