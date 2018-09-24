Мужчина, пронесший росгвардейца по вестибюлю метро, не признает вину

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пронесший сотрудника Росгвардии по вестибюлю метро "Сухаревская" Ислям Малеков не признал себя виновным, передает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы, где проходят первые слушания дела по существу.
"Свою вину не признаю", - сказал он.
В ходе заседания прокурор зачитала обвинительное заключение, после чего подсудимый выразил свое отношение к нему. Также суд допросит потерпевшего росгвардейца.
По версии следствия, 6 мая Малеков на станции "Сухаревская" Московского метро, умышленно желая воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка, подошел сзади к сотруднику Росгвардии, обхватил его руками и пронес по вестибюлю станции. Ему предъявлено обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" (318 УК РФ).