На Ставрополье возбуждено дело в отношении врача, не оказавшего должную помощь пациенту

ПЯТИГОРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Врач-терапевт подозревается в причинении смерти по неосторожности пациенту в Минеральных Водах, сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
"В отношении врача-терапевта Минераловодской районной больницы возбуждено дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - сообщается на сайте СУ СК.
По данным следствия, в конце октября 2017 года мужчина, страдающий ишемической болезнью сердца, был доставлен в приемное отделение больницы. Врач его принял, осмотрел и вместо госпитализации отправил домой, где мужчина в тот же день скончался.
"Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от ишемической болезни сердца, осложнившейся развитием острой коронарной недостаточности. После осмотра в приемном отделении больной нуждался в госпитализации в кардиологическое отделение для оказания необходимой медицинской помощи", - сообщает следствие.