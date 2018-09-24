Пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в понедельник на автодороге Красноперекопск - Симферополь в Крыму в понедельник. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы МВД региона.

"По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом. По нашим данным, погибли пять человек. Все погибшие - в легковом автомобиле, в автобусе никто не пострадал", - сказала представитель пресс-службы.

По данным спасателей, автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. Сотрудники МЧС проводили деблокацию погибших и пострадавших из легкового автомобиля.