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Пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в понедельник на автодороге Красноперекопск - Симферополь в Крыму в понедельник. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы МВД региона.

"По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом. По нашим данным, погибли пять человек. Все погибшие - в легковом автомобиле, в автобусе никто не пострадал", - сказала представитель пресс-службы.

По данным спасателей, автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. Сотрудники МЧС проводили деблокацию погибших и пострадавших из легкового автомобиля.

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