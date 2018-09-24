От вспышки африканской чумы свиней пострадали десять стран ЕС

БРЮССЕЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Факты заражения животных африканской чумой свиней (АЧС) зафиксированы по меньшей мере в десяти странах ЕС. Об этом сообщила в понедельник на брифинге представитель Еврокомиссии (ЕК) Анка Падурару.

"В общей сложности заболевание затронуло десять государств ЕС, - сообщила она. - Их представители провели сегодня встречу по обсуждению мер противодействия распространению заболевания".

Ранее в понедельник власти Бельгии объявили о решении в качестве превентивной меры забить 4 тыс. свиней в фермерских хозяйствах на юге страны, где зафиксированы несколько случаев этого заболевания.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчиками являются зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией прежде зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо, а в будущем возможно увеличение его разновидностей.