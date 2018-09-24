Урожай зерновых более чем на 1 млрд рублей погиб в Оренбургской области из-за засухи

ТАСС, 24 сентября. Урожай зерновых общей стоимостью 1,17 млрд рублей с площади 352,7 тыс. га (площадь уборки зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств в регионе составляет 2 млн 318,6 тыс. га) погиб в Оренбургской области из-за засухи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.

"Неблагоприятно сложились агрометеорологические условия в мае-июле текущего года на территории Оренбургской области. В 34 муниципальных образованиях Оренбуржья наблюдались опасные явления: почвенная и атмосферная засухи, суховеи и комплекс этих неблагоприятных явлений. <...> Подтверждены сведения о гибели сельскохозяйственных культур в 562 хозяйствах области на площади 352,7 тыс. га, фактические затраты на погибшие культуры составили 1,17 млрд рублей", - отмечается в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что первая декада июля текущего года стала одной из самых теплых с 1950 года. Средняя температура находилась в пределах плюс 24-28 градусов по Цельсию, что на 3-5 градусов превышает норму. В связи с этим в регионе указом губернатора с 25 июля был введен режим чрезвычайной ситуации на территории 34 муниципальных образований.

По данным ведомства, засуха не стала причиной нехватки зерна. "Внутренняя потребность области в зерне составляет порядка 1944 тыс. т, на сегодняшний день валовый сбор превысил 2000 тыс. т", - информирует министерство.