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Посольство РФ сообщило об отсутствии россиян среди жертв крушения парома в Танзании

По предварительной информации, граждан России нет среди пострадавших

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россиян среди жертв и пострадавших в результате крушения парома на озере Виктория у берегов Танзании, по предварительной информации, нет. Об этом ТАСС сообщили по телефону в понедельник в посольстве РФ в Танзании.

"Граждан России среди потерпевших нет", - сказал собеседник агентства. "Если вдруг спасатели обнаружат, то сразу сообщат", - добавил он.

Паром, на борту которого находились свыше 400 человек, затонул на озере Виктория между островами Юкора и Буголора 20 сентября. По последним данным, число жертв крушения достигло 225 человек. Поиски погибших продолжаются.

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