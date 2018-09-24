Посольство РФ сообщило об отсутствии россиян среди жертв крушения парома в Танзании

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россиян среди жертв и пострадавших в результате крушения парома на озере Виктория у берегов Танзании, по предварительной информации, нет. Об этом ТАСС сообщили по телефону в понедельник в посольстве РФ в Танзании.
"Граждан России среди потерпевших нет", - сказал собеседник агентства. "Если вдруг спасатели обнаружат, то сразу сообщат", - добавил он.
Паром, на борту которого находились свыше 400 человек, затонул на озере Виктория между островами Юкора и Буголора 20 сентября. По последним данным, число жертв крушения достигло 225 человек. Поиски погибших продолжаются.