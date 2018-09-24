Автолюбитель в Башкирии установил антирекорд, нарушив ПДД 79 раз

УФА, 24 сентября. /ТАСС/. Житель Гафурийского района Башкирии нарушил правила дорожного движения 79 раз за три месяца, установив региональный антирекорд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по республике.
"В Гафурийском районе сотрудниками ГИБДД задержан 26-летний местный житель - "рекордсмен" по накоплению штрафов за максимально короткий промежуток времени: база показала 79 нарушений", - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, нарушения были совершены с апреля по июль этого года. "Четырнадцать раз сотрудники указывали ему на нарушение требований к светопропускаемости стекол, 65 раз он за рулем своей "Приоры" попал в объектив "Кречетов" за превышение скорости", - уточнили в пресс-службе.
Общая сумма штрафа, которую обязан выплатить автолюбитель, составила более 50 тыс. рублей, добавили в управлении.