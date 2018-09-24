Совладелец "Газпром спецгазавтотранс" Тумаев арестован в Москве за покушение на убийство

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал арест на два месяца задержанного на прошлой неделе в Москве совладельца компании "Газпром спецгазавтотранс" (дочка "Газпрома", главный офис в Ижевске) Владимира Тумаева, обвиняемого в организации покушения на убийство по найму. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тумаева Владимира Алексеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ", - сказала представитель суда. Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца, то есть до 30 ноября 2018 года.
В начале сентября Тумаев, находившийся в Ижевске под домашним арестом, уехал из города и был объявлен в розыск. Его адвокат сообщал ТАСС, что все компетентные органы были уведомлены о его местонахождении. 20 сентября Тумаев был задержан в Москве, где, как сообщал адвокат, он проходил лечение в больнице после операции. Басманный суд по ходатайству защиты продлил ему срок задержания на 72 часа.
По данным следствия, Тумаев в течение двух лет угрожал, а затем организовал покушение на Вадима Стяжкина, который вел дела с его зятем.
С 1984 года по 2009 год Тумаев руководил компанией "Газпром спецгазавтотранс", ему принадлежит 12,68% уставного капитала общества. "Газпром спецгазавтотранс" (51% принадлежит "Газпрому") занимается строительством и капремонтом трубопроводов, инженерной подготовкой объектов нефтяных и газовых месторождений.