В Казани прекращена деятельность реабилитационного центра для подростков

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Кировский районный суд Казани по иску прокуратуры обязал прекратить деятельность реабилитационного центра для подростков ООО "Символ жизни". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Татарстана в понедельник.
Ранее прокуратура Кировского района Казани провела проверку после того, как один из воспитанников ООО "Символ жизни" заявил о противоправных действиях со стороны должностных лиц центра. После проведения проверки прокуратура обратилась в суд исковым заявлением о прекращении ООО "Символ жизни" деятельности, связанной предоставлением услуг несовершеннолетним.
"Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Судебное решение не вступило в законную силу. Однако деятельность центра ранее уже приостановлена в рамках принятых судом обеспечительных мер", - информирует прокуратура Татарстана.
Проверка прокуратуры показала, что в момент нахождения подростка в реабилитационном центре с ним жестко обращались неустановленные сотрудники центра, унижали его честь и достоинство, из-за чего в последствии подросток совершил попытку суицида.
"По данному факту по инициативе прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ "Доведение до покушения на самоубийство". В настоящее время расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры", - отметили в ведомстве.
Кроме того, прокуратура выявила ряд грубых нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. "Таким образом, выявленные нарушения законодательства носили существенный характер, дальнейшая деятельность реабилитационного центра могла повлечь угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних", - отмечается в сообщении прокуратуры.