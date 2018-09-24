Сотрудники ФСБ выдворили из РФ агента СБУ, выявленного на Кубани

ТАСС, 24 сентября. Сотрудники ФСБ выявили в Краснодарском крае и выдворили из РФ агента Службы безопасности Украины, пытавшегося собирать информацию о военных объектах и передвижении сил Минобороны РФ в регионе, говорится в сообщении краевого УФСБ.
"В результате проведенных краевым Управлением ФСБ мероприятий в 2018 году выявлен гражданин Украины Сергей Стефаненко, прибывший на территорию Кубани на заработки. Как стало известно контрразведчикам, Стефаненко является агентом Службы безопасности Украины, по заданию которой предпринимал попытки сбора данных о расположенных в Краснодарском крае военных объектах, передвижении военной техники и кадровом составе Министерства обороны России. Иностранец выдворен за пределы нашей страны", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы УФСБ, чтобы иностранец не передал сведения в СБУ, ему объявлено официальное предостережение от имени ФСБ России, так как эти действия попадают под статью 276 УК РФ ("Шпионаж"). Наказание по статье предполагает от 10 до 20 лет лишения свободы.