Сотрудники ФСБ выдворили из РФ агента СБУ, выявленного на Кубани

На Кипре погиб мастер спорта по подводной охоте из Петербурга Андрей Турухано

В Федерации подводной охоты Санкт-Петербурга и Ленинградской области пока не располагаю данными о том, что могло послужить причиной смерти спортсмена

Читать полностью