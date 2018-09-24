{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудники ФСБ выдворили из РФ агента СБУ, выявленного на Кубани

Сергей Стефаненко, прибывший на территорию региона на заработки, предпринимал попытки сбора данных о расположенных в Краснодарском крае военных объектах
© Анатолий Медведь/ТАСС

ТАСС, 24 сентября. Сотрудники ФСБ выявили в Краснодарском крае и выдворили из РФ агента Службы безопасности Украины, пытавшегося собирать информацию о военных объектах и передвижении сил Минобороны РФ в регионе, говорится в сообщении краевого УФСБ.

На эту тему

"В результате проведенных краевым Управлением ФСБ мероприятий в 2018 году выявлен гражданин Украины Сергей Стефаненко, прибывший на территорию Кубани на заработки. Как стало известно контрразведчикам, Стефаненко является агентом Службы безопасности Украины, по заданию которой предпринимал попытки сбора данных о расположенных в Краснодарском крае военных объектах, передвижении военной техники и кадровом составе Министерства обороны России. Иностранец выдворен за пределы нашей страны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы УФСБ, чтобы иностранец не передал сведения в СБУ, ему объявлено официальное предостережение от имени ФСБ России, так как эти действия попадают под статью 276 УК РФ ("Шпионаж"). Наказание по статье предполагает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Теги
УкраинаРоссияКраснодарский край
На Кипре погиб мастер спорта по подводной охоте из Петербурга Андрей Турухано
В Федерации подводной охоты Санкт-Петербурга и Ленинградской области пока не располагаю данными о том, что могло послужить причиной смерти спортсмена
Читать полностью