{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Кипре погиб мастер спорта по подводной охоте из Петербурга Андрей Турухано

В Федерации подводной охоты Санкт-Петербурга и Ленинградской области пока не располагаю данными о том, что могло послужить причиной смерти спортсмена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Подводный охотник из Санкт-Петербурга Андрей Турухано, ранее возглавлявший городскую сборную, погиб на Кипре, сообщили в понедельник ТАСС в Федерации подводной охоты Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Он [Андрей Турухано] погиб на Кипре, в море на охоте. Никто не может сказать, что на самом деле <...> произошло, он было один", - сказал собеседник агентства.

По данным федерации, Турухано погиб 21 сентября, информации о том, когда его тело доставят в Санкт-Петербург, нет. В кипрских СМИ сообщается, что мужчина погрузился в воду, а супруга ждала его в лодке, позже Турухано поднялся на поверхность и жестом показал, что у него проблемы. Охотника вытащили из воды и доставили в больницу Пафоса, где была зафиксирована смерть, предположительно, от асфиксии.

Андрей Турухано был мастером спорта по подводной охоте, ранее был капитаном сборной Петербурга.

Теги
КипрРоссияСанкт-Петербург
Супруга главреда "Московского комсомольца" отпущена после допроса в УВД по делу о краже
Евгения Ефимова была допрошена в качестве свидетеля
Читать полностью