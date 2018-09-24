На Кипре погиб мастер спорта по подводной охоте из Петербурга Андрей Турухано

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Подводный охотник из Санкт-Петербурга Андрей Турухано, ранее возглавлявший городскую сборную, погиб на Кипре, сообщили в понедельник ТАСС в Федерации подводной охоты Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
"Он [Андрей Турухано] погиб на Кипре, в море на охоте. Никто не может сказать, что на самом деле <...> произошло, он было один", - сказал собеседник агентства.
По данным федерации, Турухано погиб 21 сентября, информации о том, когда его тело доставят в Санкт-Петербург, нет. В кипрских СМИ сообщается, что мужчина погрузился в воду, а супруга ждала его в лодке, позже Турухано поднялся на поверхность и жестом показал, что у него проблемы. Охотника вытащили из воды и доставили в больницу Пафоса, где была зафиксирована смерть, предположительно, от асфиксии.
Андрей Турухано был мастером спорта по подводной охоте, ранее был капитаном сборной Петербурга.