В Москве задержан сотрудник автосалона, угнавший машину со своей работы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудник автосалона в Москве угнал автомобиль, сообщили ТАСС в пресс-службе главка МВД Москвы.
"Около 21.50 мск [в понедельник] поступил сигнал о том, что на Волгоградском проспекте д. 35 угнан автомобиль Kia Rio. Для розыска и задержания злоумышленника в городе был введен план "Перехват", - пояснили в пресс-службе.
Спустя некоторое время автомобиль был остановлен сотрудниками правоохранительных органов на ул. Маршала Жукова, гражданин находившийся в салоне авто был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции.
Выясняются обстоятельства и мотивы происшествия.