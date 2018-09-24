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В Москве задержан сотрудник автосалона, угнавший машину со своей работы

Для розыска и задержания злоумышленника в городе был введен план "Перехват"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудник автосалона в Москве угнал автомобиль, сообщили ТАСС  в пресс-службе главка МВД Москвы.

"Около 21.50 мск [в понедельник] поступил сигнал о том, что на Волгоградском проспекте д. 35 угнан автомобиль Kia Rio. Для розыска и задержания злоумышленника в городе был введен план "Перехват", - пояснили в пресс-службе.

Спустя некоторое время автомобиль был остановлен сотрудниками правоохранительных органов на ул. Маршала Жукова, гражданин находившийся в салоне авто был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции.

Выясняются обстоятельства и мотивы происшествия.

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