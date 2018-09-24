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МЧС опровергло факт взрыва в загоревшемся доме в Саратове

По предварительным данным, речь идет о загорании в квартире, отметили в ведомстве

САРАТОВ, 24 сентября. /ТАСС/. МЧС опровергло факт взрыва в загоревшемся доме в Саратове. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на очевидцев сообщал, что в доме произошел взрыв.

"По предварительным данным, речь идет о загорании в квартире, взрыва не произошло", - сказал собеседник агентства.

В то же время в пресс-службе мэрии Саратова сообщили ТАСС, что дом был подключен к газу. "В настоящий момент газ в доме отключили", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что загорание произошло на втором этаже 10-этажного дома на улице Буровая в Заводском районе Саратова. Эвакуировано 75 человек, в том числе десять с помощью спасательных устройств, один человек погиб и двое пострадали. По данным МЧС, возгорание локализовано, на месте продолжают работать четыре пожарных расчета.

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