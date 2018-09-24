Алексея Навального арестовали на 20 суток за организацию митинга в Москве 9 сентября

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы в понедельник санкционировал административный арест Алексея Навального на 20 суток, признав блогера виновным в организации несанкционированного митинга против пенсионных изменений, прошедшего 9 сентября на Тверской улице в центре столицы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Признать Навального виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлекшее причинение вреда здоровью или имуществу"), и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 20 суток", - огласила постановление судья Елена Армяшина.
Суд зачел в срок наказания время задержания Навального. Как ожидается, блогер и его защитники обжалуют данное постановление.
В ходе заседания Навальный попросил суд перенести рассмотрение его административного дела "на вторник или среду" в связи с тем, что ему необходима юридическая помощь, "так как адвокаты не могут сегодня присутствовать на процессе", а также в связи с необходимостью ознакомиться с материалами. Он также попросил допросить в качестве свидетелей сотрудников полиции, которые составили в отношении него протокол, и двух формальных организаторов митинга, подавших заявку в столичную мэрию на проведение мероприятия. Суд отклонил заявленные блогером ходатайства, однако предоставил ему 20 минут для ознакомления с административным протоколом.
Навальный отказался давать показания в рамках нового дела в отсутствии своих защитников, заявив судье отвод и попросив прекратить производство по делу. "Эта экзотическая статья КоАП РФ создает преюдицию и дает повод московской полиции возбудить против меня уголовное дело, поэтому я заявляю вам отвод, - подчеркнул Навальный. - Пока я буду сидеть эти сутки, в отношении меня возбудят уголовное дело". Судья отклонила и это ходатайство блогера.
Согласно протоколу об административном правонарушении, Навальный, используя свою страницу в Twitter, YouTube-канал и сайт организовал 9 сентября несанкционированный митинг против пенсионных изменений на Тверской улице в Москве.