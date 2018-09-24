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Два сотрудника полиции пострадали в ДТП на юге Москвы

На перекрестке улицы Бехтерева и Кавказского бульвара произошло столкновение полицейского автобуса марки "ПАЗ" и грузового автомобиля Volvo

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. В результате столкновения полицейского автобуса и грузовика на юге Москвы пострадали два сотрудника полиции, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД Москвы.

"Столкновение полицейского автобуса марки "ПАЗ" и грузовой Volvo произошло на перекрестке улицы Бехтерева и Кавказского бульвара. В результате инцидента пострадали двое сотрудников полиции", - пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, пострадавшим оказана медицинская помощь. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

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