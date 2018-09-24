Жильцы дома в Саратове, где произошел пожар, вернулись в свои квартиры

САРАТОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Жильцы саратовского дома, где в понедельник вечером произошел пожар, вернулись в свои квартиры. Об этом сообщили во вторник ТАСС в ГУ МЧС по Саратовской области.

"Все жильцы вернулись домой", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил начальник оперативного штаба ГУ МЧС по региону Дмитрий Фролов, в данный момент в подъезде, где произошел пожар, отключены газо- и электроснабжение, включено водоснабжение.

"Угрозы людям нет, здание может функционировать. Завтра утром электрики посмотрят проводку, произведут подключение электричества. Соответственно, газовики подключат газ, и все будет функционировать в штатном режиме", - добавил он.

Фролов исключил версию о неисправности газовой плиты в качестве причины ЧП. "Пока по газу подтверждений нет. Плита исправна", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могла ли привести к пожару неисправность сетевого газового оборудования.

Возгорание произошло на втором этаже 10-этажного дома на Буровой улице. Было эвакуировано 75 человек, в том числе 20 с помощью спасательных устройств. По уточненным данным, один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы. Всего за медицинской помощью обратились 18 человек.