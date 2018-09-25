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СМИ: японка четыре года платила за камеру хранения, чтобы прятать там мертвого ребенка

По данным телеканала NHK, 49-летняя Эми Сусаки пришла в полицейский участок и сама рассказала о произошедшем

ТОКИО, 25 сентября. /ТАСС/. Полиция Токио задержала женщину, которая по меньшей мере четыре года назад спрятала своего мертвого новорожденного ребенка в ячейку в камере хранения на железнодорожной станции и регулярно платила за ее аренду. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что 49-летняя безработная Эми Сусаки сама пришла в полицейский участок и рассказала, что примерно четыре-пять лет назад родила дома ребенка. Поскольку он оказался без признаков жизни, женщина запаниковала и решила спрятать его в камере хранения на станции Угуисудани в токийском районе Тайто. Основываясь на ее показаниях, сотрудники правоохранительных органов провели проверку ячеек на этой станции и в одной из них обнаружили завернутое в целлофановый пакет тело.

Сейчас полиция допрашивает женщину и выясняет обстоятельства случившегося.

В Японии рядом со всеми станциями находится множество камер хранения - индивидуальных запирающихся ящиков различного размера. Они работают по принципу самообслуживания, а цена посуточной аренды в Токио варьируется от $2 до $5.

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