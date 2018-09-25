При столкновении трамвая и автобуса в Иркутске пострадали четыре человека

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в Иркутске при столкновении трамвая с пассажирским автобусом. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
"Столкновение трамвая и автобуса ЛИАЗ произошло в 7:15 во вторник на пересечении улиц Советская и Депутатская. Выясняются обстоятельства происшествия и виновник аварии", - сообщил сотрудник пресс-службы.
В результате столкновения травмы получили один пассажир трамвая и три пассажира автобуса.
По информации министерства здравоохранения Иркутской области, один человек, состояние которого оценивается как легкой степени тяжести, отказался от госпитализации. Трое доставлены в городскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Детей среди пострадавших нет, уточнила сотрудник пресс-службы минздрава.
По факту аварии полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято правовое решение.