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При столкновении трамвая и автобуса в Иркутске пострадали четыре человека

Один пострадавший от госпитализации отказался, трое доставлены в городскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в Иркутске при столкновении трамвая с пассажирским автобусом. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

"Столкновение трамвая и автобуса ЛИАЗ произошло в 7:15 во вторник на пересечении улиц Советская и Депутатская. Выясняются обстоятельства происшествия и виновник аварии", - сообщил сотрудник пресс-службы.

В результате столкновения травмы получили один пассажир трамвая и три пассажира автобуса.

По информации министерства здравоохранения Иркутской области, один человек, состояние которого оценивается как легкой степени тяжести, отказался от госпитализации. Трое доставлены в городскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Детей среди пострадавших нет, уточнила сотрудник пресс-службы минздрава.

По факту аварии полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято правовое решение.

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