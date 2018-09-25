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Лесные пожары в России

Почти два десятка лесных пожаров на площади свыше 540 га потушили в России за сутки

Как сообщили в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны, на 00:00 25 сентября на территории России действовало 14 лесных пожаров на площади 35 га

ТАСС, 25 сентября. Лесопожарные формирования за сутки потушили в регионах России 19 пожаров на площади 543 га. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24 сентября 2018 года в России лесопожарными силами ликвидировано 19 лесных пожаров на площади 543 га. На 00:00 мск 25 сентября 2018 на территории РФ действовало 14 лесных пожаров на площади 35 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в распространенном релизе.

Все возгорания действуют в Свердловской области. К ликвидации очагов привлечено в обшей сложности более 290 человек, задействовано порядка 100 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении - шесть воздушных судов.

Накануне, возгорание на площади в 500 га, помимо пожаров в Свердловской области, действовало во Владимирской области.

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РоссияЛесные пожары в РоссииВладимирская областьСвердловская область
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