Высокопоставленного чиновника администрации Читы заподозрили в халатности

ЧИТА, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета городского хозяйства, и.о. заместителя руководителя администрации Читы Сергей Скурыдин стал фигурантом уголовного дела о халатности, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.
"В отношении Скурыдина проводится расследование уголовного дела по статье "Халатность", - сказали в ведомстве.
По данным региональных СМИ, Скурыдина подозревают в нарушениях при расходовании средств госпрограммы формирования комфортной городской среды, направленных администрацией Читы на благоустройство дворов.
Администрация Читы уже несколько лет остается в центре скандалов. Фигурантом уголовных дел становился и предшественник Скурыдина, бывший глава комитета городского хозяйства администрации города Андрей Галиморданов.
В понедельник в администрации прошли обыски, связанные с расследованием уголовного дела бывшего председателя комитета по управлению городским имуществом Сергея Коновалова.
Ранее на скамье подсудимых оказывались бывшие заместители мэра города Вячеслав Шуляковский, Любовь Клейнос и Анатолий Куликов. Все они признаны виновными по коррупционным делам.