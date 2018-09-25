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Высокопоставленного чиновника администрации Читы заподозрили в халатности

Председателя комитета городского хозяйства Читы Сергея Скурыдина подозревают в нарушениях при расходовании средств госпрограммы формирования комфортной городской среды

ЧИТА, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета городского хозяйства, и.о. заместителя руководителя администрации Читы Сергей Скурыдин стал фигурантом уголовного дела о халатности, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

"В отношении Скурыдина проводится расследование уголовного дела по статье "Халатность", - сказали в ведомстве.

По данным региональных СМИ, Скурыдина подозревают в нарушениях при расходовании средств госпрограммы формирования комфортной городской среды, направленных администрацией Читы на благоустройство дворов.

Администрация Читы уже несколько лет остается в центре скандалов. Фигурантом уголовных дел становился и предшественник Скурыдина, бывший глава комитета городского хозяйства администрации города Андрей Галиморданов.

В понедельник в администрации прошли обыски, связанные с расследованием уголовного дела бывшего председателя комитета по управлению городским имуществом Сергея Коновалова.

Ранее на скамье подсудимых оказывались бывшие заместители мэра города Вячеслав Шуляковский, Любовь Клейнос и Анатолий Куликов. Все они признаны виновными по коррупционным делам.

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