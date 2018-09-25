Неизвестный украл более 2 млн рублей из квартиры на севере Москвы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Неизвестный обокрал безработную москвичку на сумму более 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"24 сентября в полицию поступило сообщение о краже из квартиры, расположенной на улице Лавочкина. Сотрудники МВД прибыли на место происшествия и обнаружили, что неизвестный, взломав замок входной двери, проник в квартиру, принадлежащую безработной женщине 1983 года рождения, и вынес оттуда 1 млн 296 тыс. 900 рублей наличными, а также ювелирные изделия на сумму 835 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").