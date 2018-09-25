Власти Саратова опровергли версию о взрыве бытового газа перед пожаром в жилом доме

САРАТОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Саратова опровергли информацию о взрыве бытового газа в жилом доме в Саратове, где в понедельник погиб один человек, еще пятеро были госпитализированы, об этом во вторник говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации города.

"По предварительным данным, версия о взрыве бытового газа, озвученная очевидцами, не подтвердилась", - говорится в сообщении.

Уточняется, что о причинах возгорания будет сообщено дополнительно. По данным администрации, из горящего дома было эвакуировано 75 человек, из них 15 - дети. Всего в доме проживают 493 человека.

"Администрация готова оказать помощь гражданам, пострадавшим от пожара", - отмечается в сообщении.

В понедельник вечером произошло возгорание на втором этаже десятиэтажного дома на Буровой улице Саратова. В результате ЧП один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы. Всего за медицинской помощью обратились 18 человек. Ранее следственный отдел СУ СК по Ленинскому району Саратова начал проверку по факту возгорания в доме по адресу: Буровая, 11.