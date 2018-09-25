Спецслужбы подозревают задержанного в Осло гражданина РФ в сборе данных

ТАСС, 25 сентября. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) подозревает, что задержанный в аэропорту Осло гражданин России Михаил Бочкарев собирал в Норвегии информацию через беспроводные сети. Об этом в понедельник газете Verdens Gang сообщил адвокат россиянина Бендик Фальк-Куслунг.

"Подозрения PST среди прочего касаются сбора данных через беспроводные сигналы и сети в здании Стортинга (норвежского парламента). Он отрицает совершение этих действий", - заявил Фальк-Куслунг. Юрист представляет интересы 51-летнего технического сотрудника аппарата Совета Федерации РФ совместно с адвокатом Хеге Аакре.

Ранее сообщалось, что после визита Бочкарева администрация Стортинга ввела запрет на использование принтеров в здании, так как на жестких дисках устройств хранятся все документы парламента, которые якобы могли стать целью предполагаемой атаки. Технические эксперты из Управления национальной безопасности Норвегии (NSM) также пытаются выяснить, мог ли Бочкарев оставить в парламенте подслушивающие устройства.

"Если получить доступ к системе данных Стортинга, можно узнать много интересного о политических и стратегических решениях [Норвегии]", - прокомментировал ситуацию Норвежскому телеграфному бюро (NTB) глава NSM Джек Фишер Эриксен.

Посольство РФ в Норвегии в воскресенье подтвердило факт задержания российского гражданина в аэропорту Осло Гардермуэн 21 сентября. В посольстве считают, что задержание и арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд был вызван в понедельник в МИД России, где ему заявили решительный протест в связи с задержанием и помещением под арест Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности". В дипломатическом ведомстве потребовали немедленно снять с россиянина все обвинения и освободить его.

В понедельник вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов подтвердил, что задержанный в Осло Бочкарев является сотрудником аппарата Совета Федерации. Умаханов заверил, что верхняя палата российского парламента сделает все, чтобы защитить его законные интересы и права. По словам вице-спикера, россиянин отправился на мероприятие в Норвегию "по линии Совета Европы - международной организации - с участием и по представлению норвежского парламента". Он также сообщил, что Бочкарев участвует в подобных мероприятиях с 2009 года.