Подозреваемый во взяточничестве чиновник Севастополя арестован на два месяца

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Чиновник правительства Севастополя, задержанный ранее по делу о взяточничестве, заключен под стражу на два месяца, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городского управления СК РФ.

"Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказала собеседница.

Ранее сообщалось, что начальник управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя и его посредник были задержаны по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Покушении на получение взятки в крупном размере"). По данным следствия, в августе к чиновнику от имени председателя правления товарищества собственников недвижимости обратился бывший сотрудник управления земельных отношений с просьбой за деньги помочь "в согласовании акта по определению границ земельного участка товарищества". Подозреваемый принял предложение бывшего коллеги и согласовал необходимые документы. Посредник получил от председателя товарищества 1 млн рублей, из которых 500 тыс. намеревался передать чиновнику.