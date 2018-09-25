В ДТП на трассе М5 в Рязанской области погиб один человек

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе М5 "Урал" в Рязанской области, среди пострадавших двое детей, сообщается во вторник на сайте УМВД по Рязанской области.

"Сегодня около 00:05 на 198-м километре автодороги М5 "Урал" в Рязани 51-летний житель Пензенской области, управляя автомобилем марки Mercedes, по предварительной информации, врезался в остановившийся для последующего поворота автомобиль "Валдай" под управлением 29-летнего жителя Владимирской области. В результате аварии водитель Mercedes погиб, его пассажиры - 34-летняя женщина, 31-летний мужчина, а также двое детей в возрасте двух и трех лет - госпитализированы", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий аварии был вызван спасательный автомобиль и работники аварийно-спасательной службы.