В украинской армии вновь взорвался миномет "Молот"

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Инцидент с минометом "Молот", который производит киевский завод "Маяк" концерна "Укроборонпром", вновь произошел в вооруженных силах Украины.

Об этом сообщила во вторник координатор "Медийной инициативы за права людей" Ольга Решетилова.

"У нас еще трое раненых от разрыва "Молота", - написала она в Facebook. По данным информационного ресурса InfoResist, инцидент произошел в 72-й бригаде в Харькове.

Волонтер "Совета волонтеров Минобороны" Алена Шевцова подчеркнула, что миномет использовался в соответствии с инструкциями. "Коротко о "Молоте": миномет эксплуатировался правильно. Техника безопасности соблюдена... Надеемся на объективное расследование", - написала она в Facebook.

Последний подобный инцидент с "Молотом" произошел 6 июля на полигоне в Ровенской области. Тогда погибли три бойца вооруженных сил Украины, девять человек получили ранения. После случившегося президент Украины Петр Порошенко распорядился до завершения расследования с причинами трагедии на ровенском полигоне запретить применение этих минометов.

До этого чрезвычайные происшествия с минометом отмечались также на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области и в зоне силовой операции в Донбассе. Однако, несмотря на все эти факты, директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин заявил, что сейчас на Украине нет альтернативы "Молотам" и они и далее будут использоваться.

Задачу по разработке украинского 120-миллиметрового миномета министерство обороны поставило в 2015 году. При этом за основу для разработки миномета, который впоследствии назвали "Молот", взяли советский миномет 2Б11. Первый опытный экземпляр изготовили в конце августа 2015 года. Его стоимость 480 тысяч гривен (около $17 тысяч). Производство миномета лоббировал депутат от фракции "Народный фронт" в Верховной раде, председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский.