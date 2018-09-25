Суд Польши продлил арест россиянина Чернякова до 24 февраля

ВАРШАВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Срок временного ареста россиянина Андрея Чернякова, обвиняемого на родине в крупном хищении, продлен в Польше до 24 февраля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Окружного суда Варшавы.

"Суд постановил продлить использование меры пресечения в виде временного ареста по отношению к Андрею Ч. [фамилия по польским законам не называется] на очередной срок до 24 февраля 2019 года", - отметили в пресс-службе.

Ранее в июне варшавский Окружной суд принял решение о возможности экстрадиции Чернякова в РФ. Апелляционный суд утвердил этот вердикт. Теперь решение о выдачи россиянина властям РФ должен подписать министр юстиции Польши. Как информировал суд, соответствующие материалы были переданы ведомству 19 сентября.

В министерстве юстиции пока не называют никаких сроков рассмотрения этого дела. "В Уголовно-процессуальном кодексе не указываются сроки, в которые министр юстиции выдает распоряжение, касающееся экстрадиции. Если в деле нет обстоятельств, требующих дополнительной проверки, запрос рассматривается без излишней задержки", - информировали корр. ТАСС в ведомстве.

Черняков - бывший руководитель крупной строительной компании "Космос", которая специализировалась на транспортной инфраструктуре. Он обвиняется в хищении 11 млрд рублей, полученных в кредит в 2011 году на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Эти средства банку возвращены не были. После возбуждения дела Чернякова объявили в международный розыск по линии Интерпола.

В декабре прошлого года россиянин был задержан польскими пограничниками по международному ордеру на арест в варшавском Международном аэропорту имени Фредерика Шопена. Он планировал вылететь в Киев. При прохождении пограничного контроля на выезде из Польши Черняков предъявил поддельный румынский паспорт.