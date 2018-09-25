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Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого во взяточничестве генерала ГСУ СК Дрыманова

Лефортовский суд Москвы ранее продлил ему арест до 16 декабря

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста бывшему руководителю Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Александру Дрыманову, обвиняемому в получении взяток, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Лефортовского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защитников без удовлетворения", - говорится в апелляционном определении Мосгорсуда. Заседание проходило в закрытом от слушателей и СМИ режиме.

Лефортовский суд Москвы ранее продлил арест Дрыманову до 16 декабря.

По версии следствия, Дрыманов вместе бывшим первым заместителем начальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Денисом Никандровым и экс-главой следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК Михаил Максименко. Они получили взятку в 1 млн долларов за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова.

Дрыманову следователи ФСБ также предъявили официальное обвинение по второму эпизоду взятки, размер которой составляет около 500 тыс. рублей.

20 апреля Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 165 млн рублей, 26 июля его бывший заместитель Александр Ламонов - к пяти годам колонии и штрафу в размере 32 млн рублей. Никандров был приговорен к 5,5 года колонии без штрафа.

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