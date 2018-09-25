Мосгорсуд отменил приговор полицейскому, раскрывшему серию краж багажа во Внукове

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президиум Мосгорсуда отменил обвинительный приговор полицейскому Владимиру Миняеву, который был осужден за превышение полномочий при задержании воров в столичном аэропорту Внуково. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня президиум отменил обвинительный приговор и отправил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. При этом мера пресечения в виде содержания под стражей была также отменена сегодняшним решением, а другая мера пресечения ему не избиралась", - сообщили в суде. Экс-полицейский не присутствовал в Мосгорсуде, он выходил на связь по видеоконференции из колонии.

Оперуполномоченный уголовного розыска Миняев работал в линейном отделе полиции "Внуково". Он долгое время занимался разработкой операции по задержанию банды воров, которые похищали багаж пассажиров аэропорта. В итоге злоумышленников удалось задержать, по данному делу проходили 200 человек. Один из них написал жалобу о том, что Миняев ударил его по голове в ходе задержания, чем причинил вред здоровью.

В отношении оперативника возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Солнцевский районный суд в октябре 2017 года признал его виновным, приговорив к трем годам лишения свободы. Мосгорсуд оставил это решение без изменения. При этом воры, задержанные Миняевым, получили условные сроки.