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Ликвидировано возгорание в одном из ресторанов Мурманска

По данным МЧС, пострадавших нет

МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в ресторане в центре Мурманска. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Пожар ликвидирован, подробности уточняются. Проводилась эвакуация, пострадавших на данный момент нет", - сказали в ведомстве.

Ресторан на Комсомольской улице загорелся днем во вторник. Он находится на первом этаже жилого пятиэтажного дома сталинской постройки. По предварительным данным МЧС, другие помещения дома, в том числе квартиры, не пострадали.

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