Под Волгоградом мужчина расстрелял из травматики трех человек

ВОЛГОГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Житель Волгоградской области во время ссоры расстрелял из травматического пистолета трех мужчин, сообщается во вторник на сайте ГУ МВД по Волгоградской области.

"Накануне в дежурную часть отдела МВД России по Светлоярскому району Волгоградской области поступило сообщение от фельдшеров о том, что за медицинской помощью обратились трое местных жителей. У всех были диагностированы проникающие огнестрельные ранения грудных клеток и предплечий. Потерпевшие были госпитализированы в больницу Волгограда", - сказано в сообщении.

Полицейские установили, что телесные повреждения были получены в ходе конфликта с 33-летним жителем Светлоярского района, который в ходе ссоры достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону мужчин. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия2. Эта статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

В пресс-службе областного главка МВД отметили, что мужчина привлечен и к административной ответственности за стрельбу из оружия в населенных пунктах. Пистолет, который принадлежал подозреваемому на законных основаниях, изъят.