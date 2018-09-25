СМИ: россиянин обжаловал свое задержание в Норвегии

ТАСС, 25 сентября. Гражданин РФ Михаил Бочкарев обжаловал в апелляционном суде в Осло свое задержание в Норвегии. Об этом сообщила во вторник газета Verdens Gang , отметив, что дело рассматривается в Апелляционном суде Боргартинга - это самый крупный из апелляционных судов страны, работающих с жалобами по уголовным и гражданским делам.

Апелляция была передана в суд во второй половине дня, ее будут рассматривать трое судей. По сообщению суда, пока неизвестно, сколько времени займет этот процесс.

Посольство РФ в Норвегии ранее подтвердило факт задержания российского гражданина в аэропорту Осло. Как отмечалось в публикации российской дипмиссии в Facebook, ему оказывается консульское содействие и защита прав и интересов. В посольстве считают, что задержание и последующий арест носят надуманный характер.

По сведениям газеты Verdes Gang, россиянину 51 год. Его адвокат сообщила изданию, что подзащитный не понимает, почему его задержали, считает, что произошло недоразумение. По словам адвоката, у мужчины было изъято электронное оборудование, какое именно - не уточняется. Как проинформировало Норвежское телеграфное бюро, задержанный сотрудничает с ведущей следствие полицией.

Газета Aftenposten утверждала в понедельник, что мужчина работает старшим советником в департаменте информационных технологий аппарата Совета Федерации Федерального собрания РФ.