Возбуждено дело в отношении 17-летней девушки, с ножом напавшей на знакомых в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении 17-летней девушки, напавшей в Калининграде с ножом на двух знакомых 16 и 17 лет. Об этом журналистам сообщила во вторник представитель регионального Следственного управления СК Наталья Гацко.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении 17-летней жительницы областного центра возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетняя подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью")", - сообщила Гацко.

По данным следствия, вечером 22 сентября подозреваемая встретилась с двумя своими знакомыми для выяснения отношений из-за конфликта в социальных сетях. В ходе ссоры она нанесла удары ножом обоим девушкам. Младшая (16 лет) была госпитализирована с двумя ранениями. Возбуждено дело.

Степень вреда, который был нанесен второй пострадавшей - 17-летней знакомой подозреваемой, установит экспертиза, и по этому случаю действиям нападавшей правовая оценка будет дана отдельно, пояснила представитель ведомства.

Гацко добавила, что мера пресечения в отношении подозреваемой в совершении преступления пока не избиралась. В УМВД области ранее сообщали, что участницы конфликта не являются школьницами.