Один человек пострадал при столкновении трамвая с автокраном в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Один человек обратился в медучреждение после ДТП с участием трамвая и автокрана в Ульяновске. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГИБДД по региону.

"В результате столкновения трамвая с автокраном пассажирка трамвая 1978 года рождения обращалась в медучреждение. На данный момент женщина после оказания необходимой помощи отпущена домой", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что, по предварительной информации, автокран "КамАЗ" при повороте налево допустил столкновение с трамваем, не уступив ему дорогу. ДТП произошло во вторник днем на регулируемом перекрестке улиц Самарская и Камышинская в Засвияжском районе Ульяновска. Сейчас уточняются все обстоятельства аварии.