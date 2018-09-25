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Ивановские полицейские изъяли у "черного копателя" более 150 предметов старины

Мужчина был задержан на территории средневекового поселения "Торки 1"

ТАСС, 25 сентября. Полицейские задержали "черного копателя" на территории Гаврилово-Посадского района Ивановской области и изъяли у него более 150 нелегально добытых предметов старины, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального Управления МВД.

"На территории Гаврилово-Посадского района Ивановской области был задержан житель города Москвы 1959 года рождения. Изъято 165 предметов, большая часть - это монеты, перстни, крестики, пуговицы, разные пластины. Ценность этих предметов устанавливается", - рассказали в пресс-службе.

По данным областного комитета по государственной охране объектов культурного наследия, мужчина был задержан на территории средневекового поселения "Торки 1", выявленного в 2007 году Суздальской археологической экспедицией Института археологии РАН. В пресс-службе регионального Управления МВД добавили, что задержанный своей вины не признал, сообщив полицейским, что "ехал по личным делам", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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