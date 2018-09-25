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В аэропорту Новосибирска задержан пассажир, угрожавший взорвать самолет

Мужчина требовал пересадить его в бизнес-класс

ТАСС, 25 сентября. Сотрудники полиции задержали в новосибирском аэропорту Толмачево пассажира, летевшего в Баку, который угрожал взорвать самолет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, в настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

"Житель Красноярска, вылетающий рейсом Новосибирск - Баку, был задержан в аэропорту Толмачево. Мужчина требовал пересадить его в бизнес-класс из эконом-класса, бортпроводники отказались это делать. Мужчина стал угрожать, что взорвет самолет", - сказал собеседник агентства.

Салон самолета обследован, никаких взрывных устройств не найдено. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье 207 УКРФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

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