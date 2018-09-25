Карантин из-за инфекционной анемии лошадей ввели в восьми деревнях Омской области

ОМСК, 25 сентября. /ТАСС/. Карантин из-за выявления неизлечимой инфекционной анемии лошадей установлен в восьми населенных пунктах Большереченского района Омской области. Соответствующий приказ губернатора региона Александра Буркова размещен во вторник на сайте регионального правительства.
"Приказываю установить на срок до 21 декабря 2018 года ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии лошадей на территории <…> деревень Берняжка, Большемурлы, Гущино, Куйгалы, Курносово, Новологиново, Секменево, Терехово Большереченского района", - говорится в документе.
Из приказа следует, что в этих населенных пунктах зарегистрировано 13 эпизоотических очагов этого заболевания. Ранее в Омской области было выявлено еще около 30 очагов инфекционной анемии лошадей. В 2017 году таких очагов было всего два.
Инфекционная анемия лошадей - вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов кроветворения. В естественных условиях инфекционной анемией болеют преимущественно лошади, а также ослы и мулы. Лечение этого заболевания не разработано, все заболевшие животные уничтожаются.
По словам начальника главного управления ветеринарии Омской области Владимира Плащенко, это заболевание не такое опасное, как, например, африканская чума свиней. Отчуждение животных в населенном пункте, где установлен карантин, не проводится, заболевшее животное сдается на убойный пункт, где его владелец может получить за нее деньги. Заболевание не представляет угрозы человеку.