Уголовное дело в отношении главы карельского "Мемориала" передали в суд

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 сентября. /ТАСС/. Следственные органы завершили расследование второго уголовного дела в отношении руководителя карельского регионального отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью. Во вторник дело передали на рассмотрение в Петрозаводский городской суд. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

"В суд передано уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней"). Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, с 2012 года по 2016 год Юрий Дмитриев в Петрозаводске совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

Это второе уголовное дело в отношении правозащитника. По первому делу в апреле Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева, который обвинялся в развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриева признали виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. В июне Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр в городской суд Петрозаводска в новом составе.

Как сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Виктор Ануфриев, как и по первому делу Дмитриев не признает свою вину. "На 27 сентября назначено новое рассмотрение уголовного дела, там и будем определяться. Позиция Юрия Дмитриева не изменилась, она одна - он ничего такого не совершал, вину не признает, будем доказывать его невиновность", - сказал адвокат.