В Астане мужчина спас ребенка, который сорвался с балкона десятого этажа

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Мужчина спас шестилетнего мальчика, который сорвался с балкона десятого этажа жилого здания в Астане. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД Казахстана.

"24 сентября в 10:16 (07:16 мск) поступило сообщение о том, что есть угроза падения ребенка с балкона десятого этажа по адресу проспект Женис, 28. По прибытии через 6 минут дежурного караула столичной специализированной пожарной части №2 было установлено, что мальчик 2012 года рождения был спасен от падения соседом с девятого этажа", - рассказали в пресс-службе.

Состояние ребенка удовлетворительное, его передали родителям, помощь спасателей не потребовалась.

На видео очевидцев в социальных сетях запечатлен ребенок, который висел на карнизе десятого этажа, а затем сорвался, но его поймал мужчина из нижней квартиры и затащил на свой балкон.