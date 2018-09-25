Суд в Орле приговорил мужчину к 17 годам за взятие в заложники и ранение полицейского

ОРЕЛ, 25 сентября. /ТАСС/. Суд в Орле приговорил к 17 годам лишения свободы мужчину, взявшего в заложники и ранившего полицейского. Об этом журналистам сообщила во вторник начальник пресс-службы регионального Следственного управления СК РФ Юлия Дорофеева.
"Собранные следственными органами СК РФ по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Кража", "Разбой", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни и здоровья", "Применение насилия в отношении представителя власти", "Хулиганство" и "Незаконное ношение оружия". Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказала она.
Как сообщалось ранее, житель Орла 1989 года рождения 26 июля 2017 года сбежал из психиатрической больницы, где находился на лечении. Когда наряд полиции приехал, чтобы задержать беглеца в его квартире, он сумел завладеть табельным оружием и взять в заложники женщину - сотрудницу управления МВД, ранив ее ножом. После чего он вышел вместе с заложником на улицу и открыл стрельбу из табельного оружия по прохожим, жертв удалось избежать.