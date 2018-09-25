AP: комик Билл Косби получил тюремный срок по обвинению в сексуальном насилии

ТАСС, 25 сентября. Американский комедийный актер Билл Косби приговорен в США к тюремному заключению сроком от трех до десяти лет по обвинению в сексуальном насилии. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

"Настало время для правосудия, господин Косби", - сказал председательствовавший на заседании судья Стивен О'Нилл, оглашая вердикт. Сам актер отказался выступить с каким-либо заявлением перед вынесением приговора.

26 апреля суд города Норристаун (штат Пенсильвания) признал 81-летнего Косби виновным в насильственных действиях сексуального характера. Актеру инкриминировалось, в частности, то, что он в 2004 году напоил спиртным сотрудницу Темпльского университета Андреа Констанд и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Несколько женщин, давая показания во время процесса, выступили с аналогичными обвинениями в адрес актера. В последние годы десятки женщин заявляли, что подвергались домогательствам и сексуальному насилию со стороны Косби.

Актеру грозило максимум до 30 лет тюремного заключения. Его защита пыталась убедить присяжных в том, что он и Констанд вступили в связь по обоюдному согласию. Данный судебный процесс был повторным. Во время предыдущего разбирательства присяжные после 50 часов обсуждений так и не смогли прийти к единому мнению по поводу виновности актера.

Косби известен ролями в фильмах "Возвращение в страну Оз" (Journey Back to Oz, 1974), "Джек" (Jack, 1996), "Комик" (Comedian, 2002), а также по телесериалу "Шоу Косби" (The Cosby Show, 1984-1992).